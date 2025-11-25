La nuova versione de L’Esorcista non mira a replicare l’impatto del film di William Friedkin, ma a proporre un linguaggio diverso, un punto di vista che, secondo quanto riportato da Page Six , si discosta sensibilmente dai comuni tentativi di remake. Le testate parlano infatti di un progetto “moderno”, con un’identità più autoriale e meno legata agli stereotipi del genere. Un film che punta a un equilibrio tra dramma familiare e tensione psicologica, con un approccio narrativo che potrebbe richiedere tempi di lavorazione più lunghi del previsto. Una scelta in linea con la volontà di trasformare un classico dell’orrore in un racconto moderno, meno legato alla spettacolarità e più alla profondità emotiva.

Scarlett Johansson, scrive il Daily Mail, guiderà una storia costruita su un linguaggio più psicologico che sensazionalistico, dove il terrore non arriva necessariamente dagli effetti visivi ma dalle fratture interiori dei protagonisti.

"L'esorcista è uno dei motivi per cui sono diventato un regista, ed è un onore avere la possibilità di provare qualcosa di nuovo, audace e terrificante all'interno del suo universo", ha descritto Flanagan il progetto quando è stato annunciato il suo coinvolgimento nel maggio 2024. E parlando della presenza di Scarlett nel film ha aggiunto: "Scarlett Johansson è un’attrice brillante le cui performance coinvolgenti sembrano sempre con i piedi per terra e realistiche, dai film di genere ai blockbuster estivi, e non potrei essere più felice nell’averla nel cast di questo film de L’esorcista. Ho sempre pensato che non valesse la pena entrare in un franchise così monolitico a meno che non ci fosse qualcosa di nuovo da offrire".