Effetto Nolan, l'Odissea fa salire in Borsa i titoli del cinema

Lo società che ha il legame più diretto in assoluto con l'Odissea di Nolan, tuttavia, è Imax - leader mondiale nelle tecnologie di proiezione premium - giacché la pellicola è stata la prima nella storia a essere girata interamente con le sue cineprese. Negli ultimi sei mesi il titolo della società canadese, secondo Seeking Alpha, era altalenante e viaggiava tra i 34 e i 44 dollari; nell'ultimo mese, complice il successo del blockbuster hollywoodiano, ha registrato un +20%. L'aumento è dovuto, in parte, al fatto che i biglietti per guardare il film in Imax costano in media sui 20 euro, contro i 12 di quelli per gli schermi tradizionali, facendo incassare alla società maggiori royalties e quote sugli incassi.