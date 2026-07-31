Odissea made in India, al cinema un kolossal basato sul poema Ramayana

Il Nolan di Bollywood Bollywood ha le sue dinamiche e spesso pellicole di grande successo a quelle latitudini non arrivano nemmeno da noi. Esistono però eccezioni come Dangal, piccolo caso dopo essere approdato in Europa anche se solo via streaming. Il successo di quella pellicola non era a pensarci così imprevedibile. In fondo si raccontava una storia tutto sommato universale: un padre che allenava le figlie perché riuscissero a vincere una medaglia nei Giochi del Commonwealth. King Richard, la pellicola che ha fruttato un Oscar a Will Smith, non ha poi una trama così differente per esempio. Dangal è stato il più grande incasso del cinema indiano e il suo regista Nitesh Tiwari è diventato la nuova gallina d'oro dell'industria cinematografica del suo Paese. Una sorta di proto-Nolan che adesso è atteso alla prova delle prove: ripetere l'exploit con la "storia delle storie".