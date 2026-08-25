Matthew McConaughey ha dato un "taglio" all'erba: "Come ho smesso di fumare"

La sera della fine della relazione tra l'attore e l'erba fu quella del suo compleanno. Stando alla ricostruzione dello stesso Matthew, l'attore si stava dirigendo verso il locale della festa, prenotato interamente per l’occasione. Nel sedile a fianco c'era un suo amico, l'uomo che lo convinse ad accettare lo spinello. "Avevo deciso di guidare io. Prima che partissi, un mio amico mi passò questa canna e mi disse: Tieni, amico. Prova questa, è divertentissima. Arrivai lì e feci un tiro mentre ero ancora in macchina. Non era per niente come l'erba che avevo fumato fino a quel momento". Un'inspirata fu sufficiente per cambiare la percezione del tempo dell'attore e le sue priorità per la serata. Dopo la canna, il nostro rimase infatti lì sui sedili in pelle ad ascoltare 24 volte di seguito quella canzone che ormai suonava quasi come un mantra. Quando alla fine McConaughey decise di scendere dalla macchina per andare al locale lo trovò vuoto: gli amici erano andati tutti via. Era rimasto solo lui, sballato e con quella canzone ancora in testa, ad ammirare i postumi di un party organizzato per lui ma a cui lui non aveva partecipato.