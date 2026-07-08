Per l'attore, del resto, il ruolo di padre viene prima di ogni personaggio interpretato. Ospite del programma di Bear Grylls lo scorso aprile, aveva definito l'essere un buon genitore "la più grande arte" che un uomo possa realizzare. Un pensiero che McConaughey ha coltivato negli anni: aluni anni fa aveva confidato che avere figli lo ha reso "un attore migliore", perché i bambini guardano il mondo sempre con occhi nuovi. E sul fronte educativo si è raccontato senza filtri: parlando con Town & Country nel 2020 si era definito "il genitore che dice sì" più di frequente, pur credendo nell'equilibrio tra affetto e disciplina.