Tra i dettagli che hanno colpito maggiormente i fan, oltre al momento familiare, c'è senza dubbio l'aspetto di Jack. Il 18enne ha attirato l'attenzione per la sua presenza scenica e per la forte somiglianza con il padre, sia nei lineamenti sia nel modo di porsi. Molti osservatori hanno sottolineato come il giovane richiami in maniera evidente il volto e il sorriso di Tom Brady, con una combinazione di eleganza naturale e fisicità che ricorda da vicino quella dell'ex stella del football americano. Una somiglianza che, inevitabilmente, ha riacceso anche il dibattito online sulla possibilità che Jack possa un giorno seguire le orme sportive del padre, pur senza alcuna conferma in tal senso.