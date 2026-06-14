© Instagram | Jack Brady
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L'ex quarterback ha espresso il proprio orgoglio per il traguardo. Alla cerimonia era presente anche la sua ex compagna Bridget Moynahan
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Tom Brady ha definito il giorno del diploma del figlio Jack come uno di quelli in cui si è sentito più orgoglioso. Il 13 giugno, l’ex campione NFL ha partecipato alla cerimonia di fine studi del 18enne presso la Riverside Country School nel Bronx. L'evento ha rappresentato anche un raro momento di ritrovo familiare, riportando nello stesso Brady e la sua ex compagna Bridget Moynahan, madre di Jack, insieme al resto della famiglia allargata.
Brady ha condiviso sui social una serie di immagini della cerimonia, sottolineando quanto sia emozionante vedere il primogenito attraversare una fase decisiva della sua vita. Nel suo messaggio, l'ex quarterback ha incoraggiato il figlio a continuare a inseguire i propri obiettivi, ricordandogli di essere sempre autentico e di contare sull'appoggio costante della famiglia.
Tra i dettagli che hanno colpito maggiormente i fan, oltre al momento familiare, c'è senza dubbio l'aspetto di Jack. Il 18enne ha attirato l'attenzione per la sua presenza scenica e per la forte somiglianza con il padre, sia nei lineamenti sia nel modo di porsi. Molti osservatori hanno sottolineato come il giovane richiami in maniera evidente il volto e il sorriso di Tom Brady, con una combinazione di eleganza naturale e fisicità che ricorda da vicino quella dell'ex stella del football americano. Una somiglianza che, inevitabilmente, ha riacceso anche il dibattito online sulla possibilità che Jack possa un giorno seguire le orme sportive del padre, pur senza alcuna conferma in tal senso.
La cerimonia ha segnato anche un momento significativo sul piano personale: la riunione tra Tom Brady e Bridget Moynahan, che dopo la fine della loro relazione nel 2006 hanno mantenuto un rapporto improntato alla co-genitorialità. I due, insieme nelle foto condivise dall'ex atleta, sono apparsi ai lati del figlio durante uno dei momenti più importanti della giornata. Brady ha elogiato Jack anche per il suo carattere, definendolo una persona capace di farsi apprezzare in famiglia e tra gli amici, sottolineando inoltre il legame speciale che li unisce.
Alla cerimonia erano presenti anche gli altri due figli di Brady, Benjamin e Vivian, nati dalla relazione con Gisele Bündchen, con cui l'ex quarterback ha divorziato nel 2022. Le immagini condivise mostrano un contesto familiare ampio, in cui i diversi rami della famiglia hanno trovato un equilibrio nonostante le separazioni. Bridget Moynahan, che nel 2015 ha sposato il businessman Andrew Frankel, ha più volte sottolineato in passato la solidità del rapporto di co-genitorialità con Brady, evidenziando come entrambi abbiano costruito un ambiente stabile e affettuoso per il figlio.
Dopo la cerimonia, Tom Brady ha trascorso parte della giornata con la figlia Vivian, dirigendosi al MetLife Stadium per assistere a una partita internazionale. Anche in questa occasione, padre e figlia hanno attirato l'attenzione delle telecamere. Nel frattempo, il nome di Brady continua a rimanere centrale anche nella cronaca mondana e sportiva, mentre Jack si affaccia ufficialmente all'età adulta, circondato da una famiglia allargata e da un forte interesse mediatico che lo accompagna sin dalla nascita.
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