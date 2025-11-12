Matthew McConaughey e Michael Caine si fanno clonare la voce dall'IA

I due attori hanno firmato un accordo con un'azienda di intelligenza artificiale
Al contrario di alcuni colleghi di Hollywood, spaventati dalle potenzialità dell'IA, i premi Oscar Matthew McConaughey e Michael Caine hanno deciso di diventare alleati della nuova tecnologia. Hanno infatti stipulato un accordo con l'azienda audio di intelligenza artificiale ElevenLabs, che ha ora la possibilità di creare versioni generate dall'IA delle loro voci, affrontando così una "sfida etica fondamentale" nell'alleanza tra il settore dell'intelligenza artificiale e Hollywood.
McConaughey ha dato l'autorizzazione per tradurre la sua newsletter, "Lyrics of Livin’", in una versione audio in spagnolo utilizzando la sua voce. L'attore di "Dallas Buyers Club" ha ammesso di essere rimasto "impressionato" e spera che possa "raggiungere e connettersi con un pubblico ancora più ampio".
Anche Caine ha accettato di farsi "clonare" la voce. "Per anni, ho dato voce a storie che toccano le persone: racconti di coraggio, astuzia e spirito umano," ha dichiarato Caine. "Adesso assisto gli altri nel trovare la propria voce. Possiamo preservare e condividere le voci: non solo la mia, ma quella di chiunque. Un'innovazione che serve non a sostituire l’umanità, ma a celebrarla. Non si tratta di sostituire le voci, ma di amplificarle".
L'azienda include anche voci di icone di Hollywood scomparse, come John Wayne, Rock Hudson e Judy Garland, accanto a quelle ancora in vita come Liza Minnelli e Art Garfunkel. La lista comprende poi nomi storici come Amelia Earhart, Babe Ruth, J. Robert Oppenheimer, Maya Angelou e Alan Turing. L'IA qualche temo fa era anche riuscita a far tornare in tournée Whitney Houston, con sette date in cui alle orchestre sinfoniche dal vivo è stata affiancata la voce della Houston.