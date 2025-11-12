Matthew McConaughey e Michael Caine si fanno clonare la voce dall'IA

Al contrario di alcuni colleghi di Hollywood, spaventati dalle potenzialità dell'IA, i premi Oscar Matthew McConaughey e Michael Caine hanno deciso di diventare alleati della nuova tecnologia. Hanno infatti stipulato un accordo con l'azienda audio di intelligenza artificiale ElevenLabs, che ha ora la possibilità di creare versioni generate dall'IA delle loro voci, affrontando così una "sfida etica fondamentale" nell'alleanza tra il settore dell'intelligenza artificiale e Hollywood.