Whitney Houston "torna" in tournée grazie all'Intelligenza Artificiale

Whitney Houston, le immagini della carriera
Gli eredi di Whitney Houston, insieme a Primary Wave Music e Park Avenue Artists, hanno in programma di resuscitare sul palco la cantante, morta nel 2012 al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills a 48 anni, adottando nuove tecnologie per estrarne la voce dalle registrazioni originali. Questo ha reso possibile un tour di sette città in cui alle orchestre sinfoniche dal vivo saranno affiancati la voce della Houston e rari filmati.
I concerti negli Stati Uniti prenderanno il via alla Cincinnati Music Hall il 20 e 21 settembre, con altre date a Wilmington, Thousand Oaks, Carmel, Waukegan, Palm Desert e Mesa. "Questo progetto dimostra come si possano creare esperienze significative per gli amanti della musica attraverso un uso ponderato dell'intelligenza artificiale", ha detto Ross Michaels, co-presidente di Park Avenue Artists secondo cui i tour "The Voice of Whitney" sarà la prima di diverse collaborazioni in programma che utilizzeranno l'IA per far emergere nuove dimensioni del lavoro di un artista.
"Questo progetto richiedeva una separazione degli stami di altissimo livello, che Moises è leader nel settore - ha detto a 'Variety' Geraldo Ramos, CEO di Moises, la società che ha sviluppato l'IA in questione -. Abbiamo dovuto isolare la voce di Whitney da registrazioni completamente mixate senza compromettere la potenza emotiva della sua performance. Un concerto come questo non sarebbe stato possibile cinque anni fa, prima che la tecnologia di separazione delle staminali raggiungesse la precisione e la fedeltà che siamo in grado di offrire oggi".
