Whitney Houston "torna" in tournée grazie all'Intelligenza Artificiale

"Questo progetto richiedeva una separazione degli stami di altissimo livello, che Moises è leader nel settore - ha detto a 'Variety' Geraldo Ramos, CEO di Moises, la società che ha sviluppato l'IA in questione -. Abbiamo dovuto isolare la voce di Whitney da registrazioni completamente mixate senza compromettere la potenza emotiva della sua performance. Un concerto come questo non sarebbe stato possibile cinque anni fa, prima che la tecnologia di separazione delle staminali raggiungesse la precisione e la fedeltà che siamo in grado di offrire oggi".