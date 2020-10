Indimenticabile Whitney Houston: "I Will Always Love You" raggiunge un miliardo di visualizzazioni su YouTube

ufficio-stampa

"I Will Always Love You" di Whitney Houston è una delle canzoni diventate un successo senza tempo ed entrate a far parte della storia della musica. L'indimenticabile brano con cui l’artista si è aggiudicata il Grammy ha trascorso 14 settimane al primo posto della Billboard Hot 100 ed è uno dei singoli più venduti di tutti i tempi. E ora inanella un nuovo traguardo, raggiungendo 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube, Grazie a questa cifra si assesta così al quanto posto nella classifica dei brani degli anni 90 sulla piattaforma video.