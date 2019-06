Kevin Costner, a 27 anni da "Guardia del corpo" rivela: "Sulla locandina non c'è Whitney Houston"

La locandina di "Guardia del corpo" è una delle più iconiche del cinema. A 27 anni dal film, Kevin Costrner ha svelato un'interessante cuiosità legata a quello scatto. In un'intervista a Entertainment Weekly l'attore protagonista della pellicola ha raccontato che quella ritratta insieme a lui non è Whitney Houston : "Era andata a casa e per quella foto abbiamo utilizzato una sua controfigura. La sua testa affondava nella mia spalla, il che andava benissimo: doveva sembrare spaventata".

Il film del 1992 racconta la storia d'amore tra l'ex agente dei servizi segreti Frank Farmer (Kevin Costner) e la cantante Rachel Marron (Whitney Houston). Nella locandina vediamo l'uomo che tiene in braccio la pop star riprendendo una scena della pellicola in cui la porta fuori da un nightclub dopo una rissa durante un suo spettacolo.



Nell'intervista, l'attore 64enne ha anche raccontato che lo scatto per la locandina è stata una sua idea: "L'aveva scattata sul set un mio amico fotografo, Ben Glass, l'ho mandata alla Warner e gli ho detto: 'Ecco la vostra locandina'. Non che fosse uno scatto particolare, era semplice ma molto evocativa".



Ma la casa cinematografica non aveva apprezzato l'idea all'inizio anche perché non si vedeva il volto della star del film: "Mi hanno mandato cinque versioni fotoritoccate nelle quali c’era la sua faccia sovrapposta all’immagine, con lei che guarda davanti. Io gli ho risposto: "Guardate a me sembra che la prima sia meglio'. Ne ero convinto, e alla fine quella divenne la locandina".