Whitney Houston di nuovo sul palco a 8 anni dalla scomparsa: una fantastica illusione in tre dimensioni

Sul palco una live band e tanti ballerini... al centro lei, Whitney Houston. Sarà anche scomparsa otto anni fa in circostanze tragiche, ma l'altra sera a Sheffield, in Inghilterra per i quasi 2mila fan che hanno pagato il biglietto (dalle 20 alle 65 sterline, ndr) per assistere allo spettacolo, è stato come se lei fosse davvero lì. Spettrale quanto reale nell'incredibile anteprima mondiale di "An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour".

Durante il brano di apertura, "Higher Love", di Steve Winwood, cover del 1990 che ha avuto successo l’anno scorso grazie al remix del dj norvegese Kygo, con piccoli passi da geisha si sposta sul palco, di tanto in tanto tocca il microfono con dita eleganti, ha persino un fazzoletto immaginario per asciugare il suo sudore immaginario. L'ologramma della mitica Whitney ha lasciato i fan sbalorditi.

In scaletta ci sono tutte le sue hit, tra cui I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), I Have Nothing e la splendida cover di I Will Always Love You di Dolly Parton.

C'è che in prima fila filma quasi tutto sul suo telefonino, cattura immagini di un'immagine, perché questo in fondo è lo spettacolo a cui sta assistendo, una effimera e immaginaria illusione... in tre dimensioni.

L'ologramma è stato creato usando una controfigura e centinaia di ore di performance della Houston. L'idea di un concerto sotto forma di ologramma risale a cinque anni fa e ha preso spunto da un desiderio della stessa cantante, portare sul palco una versione 'unplugged' di un suo spettacolo.

Non è la prima volta che vengono organizzate tournée o show con ologrammi di cantanti morti, è già successo con il rapper Tupac Shakur o persino con Michael Jackson. Lo spettacolo sarà in Italia a marzo.

