Eros Ramazzotti, 62 anni, si è sottoposto a un intervento alle corde vocali. Il cantante ha rassicurato i fan in una Instagram stories in cui ha ringraziato per "i messaggi di affetto e vicinanza" ricevuti. "L'intervento alle corde vocali è andato bene. Vi ringrazio tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che mi avete inviato", ha scritto. Ramazzotti ha, però, dovuto rimandare le date del tour mondiale a causa dei tempi di recupero: "Il mio medico mi ha imposto un programma di riabilitazione che non mi permetterà di essere pronto per le prove e la partenza per le date in Usa, Canada e America Latina, per le quali purtroppo dovremo aspettare il 2027", ha spiegato. "Ci incontreremo più forti e uniti di prima", ha concluso il cantante.
Un annuncio arrivato a sorpresa
Mentre il precedente trionfale tour - che tra febbraio e giugno 2026 ha fatto registrare il tutto esaurito nelle principali arene europee (da Parigi a Madrid passando per Bruxelles, Oslo e Praga) e nei grandi stadi italiani come San Siro, il Maradona, l'Olimpico e l'Allianz Stadium - era iniziato già da settimane, è arrivato questo annuncio inatteso.
Cosa cambia e cosa rimane invariato
A distanza di appena quattro mesi da quella conclusione, Eros Ramazzotti avrebbe dovuto inaugurare a Toronto, il prossimo 16 ottobre, la tranche nordamericana del suo nuovo "Una Storia Importante World Tour", con tappe in città come Boston, New York, Chicago, Miami e Los Angeles, per poi proseguire in America Latina tra Messico, Colombia, Cile e Brasile. Sarà proprio questa parte internazionale del tour a essere posticipata, mentre gli appuntamenti in Europa rimangono come da programma.