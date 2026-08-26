Eros Ramazzotti, 62 anni, si è sottoposto a un intervento alle corde vocali. Il cantante ha rassicurato i fan in una Instagram stories in cui ha ringraziato per "i messaggi di affetto e vicinanza" ricevuti. "L'intervento alle corde vocali è andato bene. Vi ringrazio tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che mi avete inviato", ha scritto. Ramazzotti ha, però, dovuto rimandare le date del tour mondiale a causa dei tempi di recupero: "Il mio medico mi ha imposto un programma di riabilitazione che non mi permetterà di essere pronto per le prove e la partenza per le date in Usa, Canada e America Latina, per le quali purtroppo dovremo aspettare il 2027", ha spiegato. "Ci incontreremo più forti e uniti di prima", ha concluso il cantante.