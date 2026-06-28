Nel post pubblicato sui social, Eros Ramazzotti ha raccontato il momento con poche parole, ma cariche di sincerità e riconoscenza verso il suo pubblico. "Purtroppo oggi ho avuto questa notizia, ma non mollo. A metà luglio dovrò rifare l'operazione alle corde vocali. Grazie per l'affetto, ora mi riposo". Un messaggio che ha immediatamente raccolto migliaia di commenti di sostegno da parte dei fan, che hanno espresso vicinanza e augurato al cantante una pronta guarigione.