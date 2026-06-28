Eros Ramazzotti si opererà alle corde vocali: "A metà luglio dovrò rifare l'intervento"
Il cantante romano ha comunicato ai fan lo stop forzato dopo la conclusione del tour negli stadi, ma rassicura il pubblico con un messaggio di gratitudine
© Francesco Prandoni
Dopo aver concluso il tour negli stadi con l'ultima tappa del 27 giugno, Eros Ramazzotti ha condiviso con i suoi fan una notizia che riguarda la sua salute. Il cantante sarà costretto a fermarsi per sottoporsi a un nuovo intervento alle corde vocali, programmato per la metà di luglio. L'artista ha scelto Instagram per informare il pubblico, ringraziando innanzitutto chi lo ha seguito durante le date del tour e annunciando un periodo di riposo prima dell'operazione.
Il messaggio ai fan su Instagram
Nel post pubblicato sui social, Eros Ramazzotti ha raccontato il momento con poche parole, ma cariche di sincerità e riconoscenza verso il suo pubblico. "Purtroppo oggi ho avuto questa notizia, ma non mollo. A metà luglio dovrò rifare l'operazione alle corde vocali. Grazie per l'affetto, ora mi riposo". Un messaggio che ha immediatamente raccolto migliaia di commenti di sostegno da parte dei fan, che hanno espresso vicinanza e augurato al cantante una pronta guarigione.
Uno stop necessario prima del ritorno sul palco
Per un artista che ha costruito la propria carriera sulla forza della voce, l'intervento rappresenta un passaggio particolarmente delicato. Dopo settimane intense trascorse sui palchi degli stadi italiani, Ramazzotti si prenderà una pausa per affrontare l'operazione e il successivo percorso di recupero. L'obiettivo è tornare nelle migliori condizioni possibili in vista dei prossimi impegni dal vivo.
Il World Tour proseguirà dopo il recupero
Nonostante lo stop temporaneo, il calendario internazionale resta ricco di appuntamenti. Terminata la tranche italiana, il World Tour continuerà con concerti negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina, mentre nel 2027 è previsto il ritorno in Europa con numerose tappe già annunciate. Anche l'Italia sarà nuovamente protagonista del tour: il cantante è atteso nei principali palasport con quattro concerti in programma a maggio 2027, confermando la volontà di riprendere al più presto l'attività dal vivo dopo il recupero dall'intervento.