Una notorietà di queste dimensioni comportava però anche conseguenze difficili da evitare. Le Bon ha descritto il successo come una condizione ambivalente: "Il successo è stato una forma di libertà, ma allo stesso tempo la toglie". La fama, infatti, offriva ai musicisti possibilità che prima non avrebbero avuto, ma rendeva molto più difficile vivere lontano dall'attenzione del pubblico. "Abbiamo perso i vantaggi dell'anonimato, ma ci ha permesso di fare più o meno quello che volevamo", ha spiegato ancora il cantante.