Duran Duran, le immagini del tour italiano 2025
© Italy Photo Press
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Il cantante ha spiegato che la band si sta impegnando per finire "Reportage" in modo da regalare al chitarrista un album in più del quale essere orgoglioso
Andy Taylor, chitarrista dei Duran Duran © Instagram
Non è un periodo semplice per i Duran Duran. La storica band britannica, attualmente al lavoro sull'album "Reportage", deve fare i conti con le condizioni di salute del chitarrista Andy Taylor (65 anni), sempre più gravi. Come rivelato dal cantante Simon Le Bon (67 anni) durante un'intervista al settimanale 7 del Corriere della Sera, il musicista "ha un tumore alla prostata in stadio avanzato" ed è soprattutto per questo motivo che i membri del gruppo si stanno impegnando al massimo per completare il disco, rimasto incompiuto per anni.
"Vogliamo che Andy abbia un altro album di cui essere orgoglioso", ha aggiunto il frontman. Il tastierista Nick Rhodes (64 anni) ha precisato che con "Reportage" l'obiettivo dei Duran Duran è "preservare l'integrità di ciò che avevamo realizzato e portare a termine solo le parti rimaste incompiute".
Andy Taylor è consapevole di avere un tumore metastatico alla prostata al quarto stadio da quando ricevette la diagnosi nel 2018. Il chitarrista mantenne segreta la malattia per quattro anni prima di renderla pubblica nel 2022, quando le sue condizioni di salute gli impedirono di partecipare alla cerimonia della Rock & Roll Hall of Fame dedicata ai Duran Duran. Durante l'evento furono gli altri membri della band a leggere le parole scritte da Taylor per l'occasione.
Il rapporto tra Andy Taylor e i Duran Duran ha attraversato diverse fasi nel corso degli anni. Il primo addio arrivò nel 1985, quando il chitarrista e il bassista John Taylor si dedicarono anche all'esperienza dei Power Station. La formazione originale sarebbe tornata a riunirsi soltanto nel 2001, dando seguito a quella reunion con "Astronaut", pubblicato nel 2004.
La ritrovata collaborazione non sarebbe però durata a lungo. Nel 2006 Andy Taylor lasciò nuovamente il gruppo, aprendo un'altra fase della storia della band. Con il passare del tempo, tuttavia, le tensioni sembrano essersi attenuate e i rapporti personali hanno assunto contorni diversi rispetto al passato. Lo conferma lo stesso Simon Le Bon: "Abbiamo ricostruito un bel rapporto con lui".
Per capire quanto sia lunga la storia dei Duran Duran bisogna tornare agli inizi, quando il gruppo era ancora lontano dalla fama internazionale. Simon Le Bon ha ricordato proprio quei primi giorni a Birmingham e il provino che gli avrebbe cambiato la carriera.
Durante quell'occasione incontrò Roger Taylor, che stava trasportando alcuni barili. Il batterista gli rivolse una domanda semplice: "Devi essere il ragazzo del provino". Le Bon si era presentato con un quaderno contenente i propri testi e, fin da quel momento, intuì che dietro quella formazione c'era un'ambizione fuori dal comune. Non si trattava soltanto di mettere insieme qualche canzone. "Volevano diventare la più grande band del mondo", ha ricordato il cantante.
Il salto di popolarità arrivò negli anni Ottanta, quando i Duran Duran riuscirono a costruire un'identità che andava oltre le semplici canzoni. La musica si unì all'estetica, alla moda e ai videoclip, creando un'immagine immediatamente riconoscibile. "Rio", "Hungry Like the Wolf" e "The Reflex" diventarono alcuni dei simboli della loro stagione più fortunata, mentre "Ordinary World" avrebbe dimostrato negli anni successivi la capacità della band di continuare a raggiungere un pubblico molto ampio.
Una notorietà di queste dimensioni comportava però anche conseguenze difficili da evitare. Le Bon ha descritto il successo come una condizione ambivalente: "Il successo è stato una forma di libertà, ma allo stesso tempo la toglie". La fama, infatti, offriva ai musicisti possibilità che prima non avrebbero avuto, ma rendeva molto più difficile vivere lontano dall'attenzione del pubblico. "Abbiamo perso i vantaggi dell'anonimato, ma ci ha permesso di fare più o meno quello che volevamo", ha spiegato ancora il cantante.
A distanza di decenni dagli esordi, i Duran Duran non sembrano intenzionati a considerare la propria storia come qualcosa appartenente esclusivamente al passato. La volontà di proseguire nasce anche dal rapporto tra i componenti e dal valore che attribuiscono ancora oggi all'esistenza stessa della band.
"Semplicemente amiamo l'idea della band, vogliamo che continui e siamo disposti a mettere da parte il nostro ego per il prosieguo del gruppo", ha spiegato Le Bon. È una filosofia che sembra avere accompagnato anche il recupero del materiale destinato a "Reportage", un progetto nato per completare ciò che negli anni era rimasto incompiuto senza alterare quanto era già stato realizzato.
Mentre il gruppo lavora sul proprio nuovo album, Simon Le Bon ha affrontato anche il tema della musica generata dall'intelligenza artificiale. Il cantante non ha nascosto il proprio scetticismo dopo aver ascoltato alcuni testi realizzati cercando di imitare lo stile dei Duran Duran. Secondo Le Bon, manca un elemento essenziale: "Non c'è sentimento né emozione e senza questi elementi non si può parlare di arte". Il giudizio sui risultati ascoltati è stato particolarmente severo, tanto che il cantante ha dichiarato che quei brani "fanno veramente schifo".
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