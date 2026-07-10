La visita è poi proseguita attraverso gli Appartamenti Reali, dove l'artista ha osservato con interesse le sale storiche, approfondendo la storia della residenza borbonica e il progetto concepito da Vanvitelli. Nel corso del percorso museale, Rhodes ha mostrato particolare interesse per gli affreschi, le decorazioni e i materiali pregiati che impreziosiscono gli ambienti del Palazzo. Non sono mancate domande sulle collezioni custodite nella Reggia, sui marmi utilizzati nella costruzione e sugli elementi artistici che rendono unico il complesso monumentale. La ricchezza cromatica delle sale e la cura dei dettagli hanno rappresentato alcuni degli aspetti che più hanno impressionato il componente dei Duran Duran.