A Bari i Duran Duran si godono un abbraccio atteso 37 anni

Con oltre 40 anni di carriera (e mestiere) sulle spalle, la band ha raggiunto una maturità che le permette di mettere in scena un concerto senza fuochi d'artificio ma dove, pur con il giusto impatto visivo regalato da visual curati, al centro c'è la musica, con una quantità di hit che pochi possono vantare eseguite senza evidenti sbavature. Fa specie che in tempi in cui spesso gli show puntano su effetti speciali e sequenze in quantità per replicare alla virgola la resa delle versioni in studio, i Duran Duran, da sempre accusati di essere solo forma senza sostanza, salgano sul palco interessati soprattutto a suonare con calore ed energia. Le Bon è sicuramente più statico di un tempo ma in compenso ha raggiunto un controllo della voce che gli permette di cantare per quasi due ore senza cedimenti nonostante i postumi di un raffreddore. E che non ci sia playback lo dimostra qualche disattenzione, come quando si "dimentica" di entrare al momento giusto su "Come Undone" richiamato subito all'ordine da Nick Rhodes (che il cantare ringrazia ben due volte).