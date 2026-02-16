Dagli anni Ottanta ad oggi, i Duran Duran hanno dominato la scena musicale internazionale, ridefinendo il linguaggio del rock e del pop e conquistando milioni di fan in tutto il mondo. Oltre quarant'anni di carriera, più di 100 milioni di dischi venduti, la band capitanata da Simon Le Bon e composta da John Taylor (basso), Nick Rhodes (tastiere) e Roger Taylor (batteria) si innova, si trasforma e dimostra una grande potenza nei live. Nel loro repertorio, spiccano brani come "Hungry Like the Wolf", "Ordinary World", "The Reflex" e "Come Undone".