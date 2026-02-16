I Duran Duran tornano in Italia: tre date a Verona, Caserta e Udine
La storica band pop rock si prepara a esibirsi in tre location tra le più suggestive del nostro Paese. Biglietti in vendita da venerdì 20 febbraio
© Italy Photo Press
La band di Simon Le Bon sta per tornare: I Duran Duran si preparano a un'estate tutta italiana con tre concerti in alcune delle location più prestigiose del Bel Paese. Il 7 luglio all'Arena di Verona, il 9 luglio nella straordinaria cornice della Reggia di Caserta e l'11 luglio a Villa Manin a Codroipo (Udine). I biglietti sono in vendita da venerdì 20 febbraio.
Grandi location per grandi eventi
Tre date italiane in cui la presenza scenica ineguagliabile dei Duran Duran incontra le amtosfere di luoghi di riferimento del patrimonio culturale italiano. L'Arena di Verona, la Reggia di Caserta e Villa Manin faranno da sfondo a ogni show, che celebra la carriera senza tempo della band di Birmingham.
Una lunga carriera di successi
Dagli anni Ottanta ad oggi, i Duran Duran hanno dominato la scena musicale internazionale, ridefinendo il linguaggio del rock e del pop e conquistando milioni di fan in tutto il mondo. Oltre quarant'anni di carriera, più di 100 milioni di dischi venduti, la band capitanata da Simon Le Bon e composta da John Taylor (basso), Nick Rhodes (tastiere) e Roger Taylor (batteria) si innova, si trasforma e dimostra una grande potenza nei live. Nel loro repertorio, spiccano brani come "Hungry Like the Wolf", "Ordinary World", "The Reflex" e "Come Undone".