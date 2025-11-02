Le foto dell'Halloween show dei Duran Duran a Manchester
La band inglese è stata protagonista a Manchester dell'ormai tradizionale show per Halloween, di fronte a 25mila spettatori, e la bassista dei Maneskin si è unita a loro per tre canzoni nel finaledi Massimo Longoni
Grande successo per i Duran Duran che alla Manchester Co-op Arena, di fronte a 25mila spettatori, hanno portato il loro show di Halloween, diventato ormai tradizionale. Dopo la prima volta a Las Vegas nel 2022, in un piccolo teatro, e la prima replica l'anno scorso al Madison Square Garden di New York, Simon Le Bon e soci hanno portato in patria il loro spettacolo speciale, con una setlist pensata ad hoc e costumi in tema con la festa. E questa volta sul palco con loro c'era anche Victoria De Angelis. La bassista dei Maneskin si è unita alla band per il finale suonando su "Girls On Film", "Psycho Killer" e "The Wild Boys".
Quando il 31 ottobre del 2022 i Duran Duran sono saliti sul palco dell'Encore Theatre di Las Vegas truccati di tutto punto a tema horrorifico presentando una scaletta infarcita di cover e di loro brani che raramente trovano spazio nei tour probabilmente non immaginavano che quella serata sarebbe stata l'inizio di un lungo e fortunato percorso. Sulla scia del successo di quello show è arrivato l'album "Danse Macabre", cristallizzazione discografica di buona parte di quelle cover arricchito da alcuni inediti e da altre chicche del proprio repertorio rivisitate linea con le atmosfere dark. Un album che è stata l'occasione anche per riallacciare i rapporti con i chitarristi storici del gruppo, Andy Taylor e Warren Cuccurullo.
Nel 2024 quello show estemporaneo è salito di scala, messo in scena al Madison Square Garden, con grande dispendio di costumi ed effetti speciali. Ora era arrivato il momento di portarlo in Europa e in particolare in Inghilterra ingrandendo ulteriormente la platea scegliendo la Co-op di Manchester, l'arena più grande del Regno Unito per eventi dal vivo al coperto. E anche questa volta i Duran Duran hanno fatto centro. Scaletta in buona parte simile a quella del Madison, quindi con ampi estratti da "Danse Macabre" più qualche hit irrinunciabile, con qualche esclusione ma anche con l'aggiunta dell'ultimo prodotto di casa duraniana, quella "Shadows On Your Side", brano dall'album del 1983 "Seven and the Ragged Tiger", pubblicata come singolo un paio di settimane fa in una strana versione a cavallo tra il remake, il remix e l'originale.
Rispetto ai concerti del tour visto anche in Italia la scorsa estate, a Manchester sono cambiate le scenografie, molti visual, aggiunti diversi effetti speciali (con ampio uso di fiamme ed effetti pirotecnici) e inserite coreografie di un corpo di ballo. Senza contare i costumi in tema rigorosamente horror/gotico, con grande uso di cerone bianco e occhi bistrati, mantelli, crinoline e persino corvi appesi alle giacche. E in più questa volta c'è stata anche l'ospite speciale. Se quando aveva collaborato con il gruppo per la cover di "Psycho Killer" dei Talking Heads su "Danse Macabre" la presenza di Victoria De Angelis era sembrata estemporanea e frutto di un puro calcolo di marketing, è evidente invece come la bassista dei Maneskin con i Duran Duran abbia trovato un'intesa concreta. Non solo si è unita a loro in occasione della loro ospitata all'ultimo Festival di Sanremo, ma adesso anche live e non solo per "Psycho Killer". I video di lei scatenata su "The Wild Boys" certificano come il divertimento e la soddisfazione siano reciproche. A questo punto non resta che da chiedersi: dove sarà il concerto di Halloween l'anno prossimo?
MASQUE OF THE PINK DEATH (intro)
Night Boat
DANSE MACABRE
Hungry Like the Wolf
The James Bond Theme (John Barry song) (con nuovo arrangiamento per Halloween)
A View to a Kill
Ghost Town (The Specials cover)
Union of the Snake
Notorious
Lonely in Your Nightmare / Super Freak (aka "SUPER LONELY FREAK")
Supernature (Cerrone cover)
Shadows on Your Side
Friends of Mine
Spellbound (Siouxsie and the Banshees cover)
Spooky (Mike Sharpe cover) (cantata dalla corista Rachael O'Connor)
CONFESSION IN THE AFTERLIFE
Secret Oktober
New Moon on Monday
Evil Woman (Electric Light Orchestra cover)
Planet Earth
The Reflex
Girls on Film / Psycho Killer (con Victoria De Angelis)
Love Will Tear Us Apart (intro)
The Wild Boys (con Victoria De Angelis)
Rio