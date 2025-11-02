Rispetto ai concerti del tour visto anche in Italia la scorsa estate, a Manchester sono cambiate le scenografie, molti visual, aggiunti diversi effetti speciali (con ampio uso di fiamme ed effetti pirotecnici) e inserite coreografie di un corpo di ballo. Senza contare i costumi in tema rigorosamente horror/gotico, con grande uso di cerone bianco e occhi bistrati, mantelli, crinoline e persino corvi appesi alle giacche. E in più questa volta c'è stata anche l'ospite speciale. Se quando aveva collaborato con il gruppo per la cover di "Psycho Killer" dei Talking Heads su "Danse Macabre" la presenza di Victoria De Angelis era sembrata estemporanea e frutto di un puro calcolo di marketing, è evidente invece come la bassista dei Maneskin con i Duran Duran abbia trovato un'intesa concreta. Non solo si è unita a loro in occasione della loro ospitata all'ultimo Festival di Sanremo, ma adesso anche live e non solo per "Psycho Killer". I video di lei scatenata su "The Wild Boys" certificano come il divertimento e la soddisfazione siano reciproche. A questo punto non resta che da chiedersi: dove sarà il concerto di Halloween l'anno prossimo?