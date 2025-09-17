Ernia torna con "Per Soldi e per Amore": "Passato, vita e famiglia, nel mio lavoro più personale"

L'album si apre con "Ricordo", in cui Ernia racconta uno stato d’animo segnato da disillusione e delusione per le trasformazioni delle persone negli anni. "Parlo di come negli ultimi anni spesso nel nostro ambiente il denaro abbia influenzato le scelte, spesso anche per me - dice -. Ed è un controsenso per chi come me è nato facendo rap per tutt'altri motivi, quando con il rap non si guadagnava una lira". Se "Figlio di" è nata come un pezzo "in stile Club Dogo" ed è finita con l'essere una canzone alla quale i Club Dogo hanno partecipato in prima persona, "Fellini" vede la partecipazione di Kid Yugi. "Lo considero un amico ed è stato il featuring più facile - dice Ernia -. Quando viene a Milano ci vediamo e gliel'ho proposto subito. In questo brano ha fatto una cosa inaspettata, perché io mi aspettavo la sua rappata classica, molto scura, e invece ha voluto seguire quello che faccio io nel pezzo". Un pezzo particolarmente significativo per come il rapper inquadra la scena attuale. "'Fellini' è un modo di dire a molti rapper di abbassare le ali - sottolinea -, molti si comportano come se fossero invincibili, in una gabbia dorata. Molti di noi hanno fatto anche cose notevoli, importanti, ma è sempre rap, non siamo il presidente della Repubblica".