Ernia e Valentina Cabassi genitori: "Siamo innamorati persi"

In passato, infatti, la coppia ha deciso di non proseguire una gravidanza non pianificata. A questo tema il rapper ha anche dedicato la canzone "Buonanotte", omaggio al figlio mai nato. Nel brano ha raccontato l'esperienza dell'aborto dal punto di vista maschile, descrivendo le emozioni vissute quando la compagna ha scelto di intraprendere questa difficile strada in ospedale. Ernia aveva raccontato questa dolorosa vicenda anche in un podcast, svelando di essersi sentito impreparato a gestire quella sofferenza: "Non ero pronto, lei si è appoggiata a me. Cercai di sostenerla nella sua decisione, io ero d'accordo. Non era il momento neanche per la nostra relazione. A volte mi sento molto in difficoltà, impreparato. La canzone è dedicata a lei, gestire la sofferenza di una persona di fianco a te, se non sei educato, è ancora più difficile. Non sai cosa dire. Non sapevo cosa fare, come gestire quella sofferenza".