Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara incinta: ad agosto saranno genitori

Gianmarco Tamberi ha compiuto 33 anni un mese fa. La moglie Chiara Bontempi sui social ha postato le foto di coppia e ha scritto: “Non mi sono mai sentita davvero all’altezza quando si tratta di mettere per iscritto ciò che provo per te… Le parole sembrano sempre troppo piccole rispetto a ciò che sento. Sei aria, sei luce, sei vita! Fai brillare la mia esistenza in un modo che non avrei mai immaginato, e non finirò mai di ringraziarti per tutto ciò che stai facendo per me… per noi. Vivere accanto a te è il mio dono più grande. Buon compleanno. Ti amo con tutto il mio cuore”.