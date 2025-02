Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi si sono sposati nel 2022 a Pesaro e gli ultimi mesi sono stati particolarmente duri per loro. Alle Olimpiadi di Parigi il sogno della medaglia d'oro era infatti svanito per colpa di una colica, ma non era stata l'unica cosa a scivolare tra le dita di Tamberi. Durante la cerimonia di apertura, infatti, il portabandiera azzurro aveva fatto cadere la fede nella Senna. L'atleta aveva chiesto scusa pubblicamente alla moglie Chiara, ricordando su Instagram il momento in cui aveva visto l'anello finire "nel fiume dell'amore". "Mi dispiace, amore mio, mi dispiace tantissimo. Troppa acqua, troppi chili persi negli ultimi mesi o forse l'incontenibile entusiasmo per quello che stavamo facendo", si era giustificato Gimbo. "L'ho sentita sfilarsi, l'ho vista volare... il rimbalzo purtroppo era nella direzione sbagliata e fluttuando più di mille volte in aria l'ho vista tuffarsi in acqua, come quello fosse l'unico posto dove volesse stare".