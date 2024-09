Gianmarco Tamberi dopo Parigi 2024: "Sono tornato a vincere e a sorridere"

L'ex campione olimpico di salto in alto spiega di aver provato in tutti i modi a bissare il successo di Tokyo 2020 ma purtroppo "il sogno è sfumato di botto". Quel giorno mi sono svegliato alle 5.30 con dolori lancinanti dovuti alle coliche e mi hanno portato in pronto soccorso", ricorda Tamberi che nonostante i calcoli è volato a Parigi dove ha partecipato alla finale allo Stade de France. "Mi sono sempre detto che gli ostacoli vanno affrontati", aggiunge. A poche settimane dalla fine della competizione a cinque cerchi, l'atleta è tornato in pedana con altri successi come la finale di salto in alto nella Diamond League. "Sono tornato a vincere ma soprattutto a sorridere", spiega.