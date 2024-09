Jasmine Paolini, medaglia d'oro con Sara Errani a Parigi 2024: "Abbiamo vinto con la forza e il sorriso"

Nel salotto del programma di Canale 5, la campionessa olimpica Jasmine Paolini ripercorre la sua carriera agonistica con la racchetta iniziata a 15 anni. "Da sempre la mia parola è forza. Nel tennis ogni punto è un mettersi in gioco ed è fondamentale lottare anche quando le cose non sembrano andare per il verso giusto", dice.