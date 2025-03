Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi avranno una bambina. Il campione di salto con l’asta annuncia sui social che il bebè che aspettano è una femminuccia. "Non vedo l'ora di vedere una piccola te sgambettare qua e là per casa...” ha detto lui alla sua dolce metà e poi rivolgendosi alla bimba che sta per arrivare: “Tu e la mamma mi farete impazzire d'amore!”. “Il nostro sogno diventa realtà” ha aggiunto Chiara - So già che impazziremo e questo ragazzo qua perderà completamente la testa”.