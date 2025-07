A proposito dell'inizio della relazione con Kurt Galea, Emma Muscat racconta: "L’ho conosciuto quasi sei anni fa. Precisamente il 28 giugno 2019. Ci siamo incontrati in un beach club qui a Malta; poi, poco dopo esserci presentati, sono andata via". Poi però ci ha ripensato ed è tornata indietro per conoscerlo: "Ho fatto bene a seguire il mio istinto. Pensi che mi ero appena lasciata con il mio ex, quindi in quel momento non stavo assolutamente pensando a un’altra storia. Oltretutto in quel periodo io abitavo a Milano e dentro di me pensavo: 'Non funzionerà mai". Kurt vive a Malta e non fa parte del mondo dello spettacolo. Dopo una settimana è venuto a trovarmi e da lì in poi… ciao. Non ci siamo più lasciati". La loro relazione prosegue il più possibile lontana dai social: "In passato ho vissuto una relazione pubblica, avevo condiviso tutto (con Biondo, conosciuto nella scuola di "Amici", che presto sposerà la sua compagna Anna Dvalishvili, ndr), questa volta ho trovato un amore speciale e non volevo che venisse rovinato dalle aspettative o dai commenti. In fondo, a volte, è bello tenersi qualcosa per sé e proteggerlo".