Emma Muscat diventerà mamma: l'annuncio dell'ex cantante di "Amici"

Nata nel 1999 a Malta, Emma Muscat è legata a Kurt Galea dal 2019. Ospite a Verissimo nel 2022, aveva raccontato di aver incontrato Kurt in un momento difficile della sua vita: "È stato la luce in un periodo buio. Ero stata lasciata due volte, avevo il cuore a pezzi, è arrivato in un momento in cui stavo davvero male. Lui è stato un dono di Dio, oggi non potrei essere più felice". A Chi invece ha rivelato: "Ci siamo incontrati in un beach club qui a Malta; poi, poco dopo esserci presentati, sono andata via. Ma una volta arrivata a casa, ho chiamato una mia amica e le ho subito detto: 'Guarda Auri, torniamo indietro, secondo me quel tipo sarà ancora là, voglio conoscerlo'. Ho fatto bene a seguire il mio istinto".