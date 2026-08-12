Dai Pink Floyd ai Subsonica: ecco la playlist che "oscurerà" anche l'eclissi

La fiamma sicuramente l'aveva spenta nel 1994 la morte di Kurt Cobain, vero fantasma che si aggira tra i versi di Black Hole Sun, caposaldo del grunge cantato da un'altra voce costretta ad eclissarsi presto come quella di Chris Cornell. Lo storico videoclip dalle suggestioni quasi lynchiane contribuì al successo del pezzo, al pari di quanto fece in tempi più recenti quello di Blackstar. Se la hit dei Soundgraden era quasi un addio mascherato a Cobain, Blackstar era il commiato di David Bowie al mondo intero, con il fu Ziggy Stardust che salutò il mondo tre giorni dopo la pubblicazione del brano e del disco omonimo da cui quest'ultimo è stato estratto. Se ne andava con questo cupo e affascinante addio lo Starman, felice probabilmente di tornare in quel cielo da cui aveva iniziato la sua personale "Space Oddity".