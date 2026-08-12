Eclissi solare, l'esperto: "Bisogna proteggere gli occhi con dispositivi certificati"

Lo spettacolo dell'eclissi totale del sole, il fenomeno astronomico più atteso dell'estate, sarà visibile oggi 12 agosto da gran parte dell'Europa, dell'Africa Nord-occidentale e del Nord America. A "Morning News" il medico oculista Massimo Nicolò spiega quali sono le accortezze da prendere per osservare il sole così da evitare di danneggiare la retina e quindi la vista. "Bisogna stare attenti alla protezione degli occhi perché la visione prolungata dell'eclissi solare può portare a danni irreversibili alla retina e al suo centro" ha commentato.