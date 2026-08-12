Eclissi solare, l'esperto: "Bisogna proteggere gli occhi con dispositivi certificati"
A "Morning News" il medico oculista Massimo Nicolò: "I raggi luminosi possono andare a focalizzarsi al centro della retina e causare danni irreversibili"
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Lo spettacolo dell'eclissi totale del sole, il fenomeno astronomico più atteso dell'estate, sarà visibile oggi 12 agosto da gran parte dell'Europa, dell'Africa Nord-occidentale e del Nord America. A "Morning News" il medico oculista Massimo Nicolò spiega quali sono le accortezze da prendere per osservare il sole così da evitare di danneggiare la retina e quindi la vista. "Bisogna stare attenti alla protezione degli occhi perché la visione prolungata dell'eclissi solare può portare a danni irreversibili alla retina e al suo centro" ha commentato.
"La retina non ha percezione del dolore e quindi non ci accorgiamo del danno ma quello che può creare sono delle piccole ustioni al centro della retina" - prosegue - "Bisogna proteggere gli occhi con dispositivi certificati, la certificazione necessaria è ISO 12312-2 che è lo standard di sicurezza internazionale per i filtri e gli occhiali destinati all'osservazione diretta del sole, come in questo caso".
Poi conclude: "Un normale occhiale da sole non è sufficiente, chi non ha possibilità di proteggersi non deve rischiare danni irreversibili alla retina guardando l'eclissi solare".