L'eclissi e il caso di un villaggio in Spagna che vivrà il tramonto due volte
Merito della particolare posizione e del contesto del borgo, da nemmeno cento abitanti, che il 12 agosto diventerà l'epicentro astronomico del continente
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Mari, monti, città, spiagge... dimenticate tutto quello che avete letto finora sui luoghi migliori per gustarsi al meglio l'eclissi del 12 agosto. Perché in tutta Europa esiste un solo luogo in cui il fenomeno naturale più atteso degli ultimi anni si manifesterà in tutta la sua spettacolare e suggestiva magia. Quel posto è Avellanosa de Muñó, un minuscolo villaggio sperduto nelle campagne della Castiglia, in Spagna, che conta appena qualche decina di residenti ufficiali, una manciata di case e nessun ristorante o luogo di turismo. Eppure in occasione della straordinaria eclissi solare totale, questo borgo semidisabitato si trasformerà nell'epicentro astronomico del continente. Perché qui, grazie a una particolare illusione ottica, sarà possibile assistere a due tramonti nell'arco di pochissimi minuti.
Due tramonti in una sera
L'eccezionalità del fenomeno è legata a una perfetta coincidenza temporale e geografica. L'eclissi totale si verificherà in serata, a pochissima distanza dall'orario in cui il sole bacia l'orizzonte. Il primo tramonto arriverà intorno alle ore 20:30, quando la Luna oscurerà completamente il disco solare. Nel giro di pochi istanti, la luce del tardo pomeriggio svanirà nel crepuscolo. Poi l'improvviso ritorno del giorno (o quel che ne rimane), con il sole farà la sua (ri)comparsa subito dopo l'eclissi, illuminando nuovamente i campi di grano circostanti. Il secondo tramonto, questa volta naturale, arriverà subito dopo: il sole, ormai bassissimo sull'orizzonte, completerà la sua parabola giornaliera, scomparendo definitivamente per la seconda volta e lasciando spazio alla notte.
Eclissi e non solo
A creare un'atmosfera ancora più magica si aggiungerà un altro dettaglio. Poche ore dopo il doppio tramonto, il cielo notturno sarà solcato dal picco delle Perseidi, la celebre pioggia di meteore di San Lorenzo, offrendo una combinazione astronomica irripetibile. A renderla tale non sarà solamente la posizione geografica, ma anche il contesto rurale all'interno del quale si trova Avellanosa de Muñó, caratterizzato da campi a perdita d'occhio, rilievi dolci e ampi spazi privi di edifici: tutte condizioni che offrono una visuale perfetta dell'eclissi e della volta stellare, completamente sgombra da qualsiasi tipo di inquinamento visivo.
Fama internazionale
Così, se fino a pochi giorni fa Avellanosa de Muñó era solo uno dei tanti puntini anonimi della cosiddetta "Spagna svuotata", territori rurali caratterizzati da un forte spopolamento, la fama internazionale conquistata dal paese attirerà inevitabilmente grandi folle di scienziati, fotografi e semplici curiosi da tutto il mondo pronti a convergere in questa pianura per assicurarsi un posto in prima fila. E per una notte, il borgo con nemmeno cento abitanti sarà il posto più emozionante del pianeta.