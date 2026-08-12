L'eclissi e il caso di un villaggio in Spagna che vivrà il tramonto due volte

Mari, monti, città, spiagge... dimenticate tutto quello che avete letto finora sui luoghi migliori per gustarsi al meglio l'eclissi del 12 agosto. Perché in tutta Europa esiste un solo luogo in cui il fenomeno naturale più atteso degli ultimi anni si manifesterà in tutta la sua spettacolare e suggestiva magia. Quel posto è Avellanosa de Muñó, un minuscolo villaggio sperduto nelle campagne della Castiglia, in Spagna, che conta appena qualche decina di residenti ufficiali, una manciata di case e nessun ristorante o luogo di turismo. Eppure in occasione della straordinaria eclissi solare totale, questo borgo semidisabitato si trasformerà nell'epicentro astronomico del continente. Perché qui, grazie a una particolare illusione ottica, sarà possibile assistere a due tramonti nell'arco di pochissimi minuti.