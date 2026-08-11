Mancano poche ore all'attesa eclissi solare del 12 agosto e già da giorni è corsa ad accaparrarsi un paio di occhiali certificati per osservarla in sicurezza. Il prodotto, che costa normalmente pochi euro e fino a poco tempo fa sembrava quasi un oggetto da collezione, è diventato merce rara. Gli occhiali con filtro solare certificato ISO 12312-2, indispensabili per guardare il sole durante le fasi in cui non è completamente oscurato, risultano esauriti in numerosi punti vendita. E il fenomeno non riguarda soltanto i negozi specializzati, la ricerca coinvolge ottici, farmacie, supermercati e piattaforme online.