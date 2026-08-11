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Mancano poche ore all'attesa eclissi solare del 12 agosto e già da giorni è corsa ad accaparrarsi un paio di occhiali certificati per osservarla in sicurezza. Il prodotto, che costa normalmente pochi euro e fino a poco tempo fa sembrava quasi un oggetto da collezione, è diventato merce rara. Gli occhiali con filtro solare certificato ISO 12312-2, indispensabili per guardare il sole durante le fasi in cui non è completamente oscurato, risultano esauriti in numerosi punti vendita. E il fenomeno non riguarda soltanto i negozi specializzati, la ricerca coinvolge ottici, farmacie, supermercati e piattaforme online.
Il passaparola corre sui social
La febbre per l'evento astronomico si misura anche davanti agli scaffali vuoti dei negozi. Quando le vetrine non bastano, la ricerca si sposta sul web e non soltanto per acquistare. Sui social network si moltiplicano i messaggi di chi chiede informazioni, segnala un negozio ancora rifornito o comunica di aver trovato gli ultimi occhiali disponibili. È una sorta di mappa collettiva degli approvvigionamenti, costruita dagli utenti a colpi di commenti e segnalazioni. "Dove li avete trovati?" è diventata una delle domande ricorrenti nelle conversazioni dedicate all'eclisse.
Il passaparola digitale accompagna così la corsa fisica da un negozio all'altro, nella speranza di arrivare prima dell'esaurimento delle scorte. Anche l'e-commerce non sembra offrire una via d'uscita semplice. Le disponibilità si riducono rapidamente e, in diversi casi, le date di consegna indicate rischiano di essere successive al giorno dell'eclisse. Nei negozi specializzati, negli ottici, nelle farmacie e in diversi supermercati il ritornello è sempre lo stesso: sold out. Un prodotto che normalmente costa tra i due e i cinque euro è diventato improvvisamente difficile da trovare e in alcuni casi il prezzo è arrivato a moltiplicarsi.
Anche il web è a corto di scorte
Nemmeno l'e-commerce sembra garantire una soluzione. Le poche disponibilità rimaste sulle piattaforme online vengono rapidamente assorbite e in diversi casi le date di consegna indicate sono successive al 12 agosto. Anche alcuni rivenditori europei specializzati hanno registrato l'esaurimento delle scorte. Il risultato è un mercato improvvisamente sotto pressione proprio nei giorni che precedono l'evento astronomico.
Perché gli occhiali per eclissi sono indispensabili
L'attenzione alla protezione non è un dettaglio. Fissare direttamente il sole può provocare danni anche permanenti alla vista, e durante un'eclisse il rischio può essere sottovalutato proprio perché la luce appare attenuata. Gli occhiali da sole tradizionali non sono sufficienti. Per osservare il fenomeno bisogna utilizzare dispositivi specificamente progettati per l’osservazione solare e conformi allo standard ISO 12312-2. La stessa cautela vale per telescopi e binocoli: i normali strumenti ottici non devono essere utilizzati per guardare il sole senza appositi filtri solari, che devono essere collocati correttamente davanti all’obiettivo.
Il business dell'eclisse: voli e alberghi sold out
La caccia agli occhiali è soltanto uno degli effetti collaterali di un fenomeno astronomico che sta muovendo un vero e proprio indotto turistico. La Spagna è tra le destinazioni europee più ambite per assistere al fenomeno astronomico. I biglietti aerei last minute dagli aeroporti italiani arrivano a costare almeno 200 euro per le tratte verso le principali destinazioni interessate, con molti viaggiatori pronti a partire anche con un biglietto di sola andata. Bilbao, Saragozza, la Catalogna e le Baleari sono tra le mete considerate dagli astro-turisti. Nella penisola di Reykjanes, nel Sud-Ovest dell'Islanda, la pressione turistica si avverte da mesi e molte strutture ricettive risultano prenotate da tempo.
Il turismo dell'eclissi mette sotto pressione l'Europa
L'eclisse è diventata anche un fenomeno economico. La Spagna potrebbe accogliere circa 460mila visitatori arrivati nel Paese per assistere all'evento, con un impatto stimato in 342 milioni di euro. L'altra faccia della medaglia è il rischio di sovraffollamento. Alcune amministrazioni locali hanno già previsto misure per contenere la pressione sui territori, soprattutto nelle aree naturali e nei piccoli centri attraversati dalla fascia di totalità.
A Somosierra, nella Comunità di Madrid, il piccolo comune di montagna potrebbe diventare uno dei punti più affollati: meno di cento abitanti e una durata della totalità stimata in circa un minuto e 29 secondi. Le autorità hanno predisposto un numero limitato di accessi, mentre l'afflusso atteso potrebbe essere molto superiore.
Anche l'Italia si prepara a guardare il cielo
La fascia di totalità dell'eclisse solare attraverserà alcune delle aree più settentrionali della Penisola Iberica e altre zone dell'Europa e dell'Atlantico settentrionale. Al di fuori della fascia di totalità il fenomeno sarà invece osservabile come eclisse parziale, con modalità e intensità differenti a seconda della posizione geografica. Resta, però, una domanda: quanti dei partecipanti avranno già trovato gli occhiali?