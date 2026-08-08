Agosto di stelle cadenti, cresce l'astroturismo: dove osservare al meglio lo scintillio celeste

La Val d'Ega, tra San Valentino in Campo e Collepietra, ospita l'Astrovillaggio, il primo d'Europa pensato per vivere l'astronomia ogni giorno dell'anno. Qui il cielo è certificato Gold da Astronomitaly e l'osservatorio Max Valier permette di usare un telescopio riflettore da 80 centimetri puntato su galassie e corpi celesti. Nel Garda Trentino un'escursione in e-bike serale unisce sport e l'emozione di ammirare il cielo stellato: si parte da Riva del Garda al tramonto e si sale lungo un percorso panoramico fino a Punta Larici, uno dei belvedere più scenografici della zona, dove ci si ferma per riprendere fiato e per osservare il cielo stellato riflesso sulla superficie del lago.