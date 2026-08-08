Agosto di stelle cadenti, cresce l'astroturismo: dove osservare al meglio lo scintillio celeste

Tintarella di "Luna rossa", l'eclissi totale vista dall'Italia
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L'osservazione delle stelle affascina da sempre viaggiatori, curiosi e appassionati di astri. Agosto è il mese perfetto per osservare le stelle cadenti, ma la regola di base è una sola: uscire dalle città e dall'inquinamento luminoso. Chi vuole può scegliere destinazioni certificate come i Cieli più belli d'Italia, luoghi isolati ma con servizi turistici, oppure recarsi in località che organizzano visite e passeggiate, anche con guide esperte di astri. Il 10 agosto, notte di San Lorenzo, inizierà il famoso passaggio dello sciame meteorico delle Perseidi che durerà quasi fino alla fine del mese. Il 28 agosto, invece, ci sarà un'eclissi lunare parziale, durante la quale circa il 96% del disco lunare entrerà nell'ombra della Terra, dando vita a un suggestivo spettacolo astronomico osservabile a occhio nudo.
La Val d'Ega, tra San Valentino in Campo e Collepietra, ospita l'Astrovillaggio, il primo d'Europa pensato per vivere l'astronomia ogni giorno dell'anno. Qui il cielo è certificato Gold da Astronomitaly e l'osservatorio Max Valier permette di usare un telescopio riflettore da 80 centimetri puntato su galassie e corpi celesti. Nel Garda Trentino un'escursione in e-bike serale unisce sport e l'emozione di ammirare il cielo stellato: si parte da Riva del Garda al tramonto e si sale lungo un percorso panoramico fino a Punta Larici, uno dei belvedere più scenografici della zona, dove ci si ferma per riprendere fiato e per osservare il cielo stellato riflesso sulla superficie del lago.
La Valtellina è una destinazione ideale per osservare il cielo e vivere l'esperienza delle stelle cadenti. Nel territorio sono molte le località organizzate con osservatori, come Madesimo che ospita la Space Academy di Orbit-X presso il polo funzionale Ice Gate23024. Presente una navicella spaziale interattiva che offre laboratori scientifici, animazioni e realtà virtuale per i bambini. Questi ultimi diventano per un giorno membri di un equipaggio chiamato a raggiungere Titano, la più grande luna di Saturno, per riparare un satellite in avaria.
Dall'8 al 22 agosto Grosio, nel Parco delle Incisioni Rupestri, organizza percorsi guidati sotto le stelle: si cammina tra vigneti, castagneti secolari, antichi castelli e la Rupe Magna, uno dei più importanti siti di arte. Sopra Ardenno, l'Alpe Granda offre uno dei punti panoramici più suggestivi della valle: a 1700 metri di quota si svolgono serate dedicate all'osservazione astronomica grazie alla collaborazione con l'associazione Blueshift, che mette a disposizione telescopi per esplorare pianeti, stelle e oggetti del profondo cielo, accompagnati da momenti di divulgazione scientifica.
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Il Rifugio Lagdei, sull'Appennino Parmense, l'11 agosto apre i sentieri del bosco per la "Notte dei Desideri", un'escursione tra i suoni della notte a caccia di Perseidi, con la possibilità di fermarsi a cena o pernottare nel rifugio. Lontana dai grandi centri urbani e dall'inquinamento luminoso, l'isola d'Elba offre le condizioni ideali per alzare lo sguardo verso il cielo e riscoprire il fascino delle stelle. Per vivere un'esperienza di osservazione guidata, ci si può affidare all'associazione astrofili di san Piero, che dal 2009 organizza incontri ed eventi presso il piazzale dell'Astronomia nel borgo di San Piero in Campo. Qui si organizzano serate dedicate alla scoperta delle costellazioni, osservando al telescopio pianeti, fasi lunari, nebulose e altre meraviglie del cosmo.
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Nel cuore del Parco delle Madonie, il piccolo borgo di Isnello ospita il Parco astronomico Gal Hassin, centro internazionale dedicato alla ricerca e alla divulgazione scientifica, dotato di planetario, museo delle meteoriti e terrazze d'osservazione. L'area ha ottenuto il riconoscimento internazionale Starlight Stellar Park, assegnato ai territori che garantiscono un cielo notturno di eccezionale qualità e un impegno concreto nella tutela dall'inquinamento luminoso.
© Agenzia Spaziale Europea
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L'astroturismo piace a sempre più persone e quest'anno per una ragione in più: oltre al tradizionale appuntamento con le stelle cadenti, il 12 agosto è attesa un'eclissi solare che in Italia sarà visibile in forma parziale. L'inizio del fenomeno è previsto alle 19:30, con il picco massimo che sarà raggiunto alle 20:20, qualche minuto prima del tramonto.