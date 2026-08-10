allerta in Spagna e Germania

Eclissi solare, cosa succederà alla rete elettrica quando il sole si "spegnerà"

Migliaia di impianti solari perderanno potenza quasi in concomitanza con l’evento, per questo è stato attivato un piano anti-blackout

10 Ago 2026 - 12:58
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L'appuntamento è per il 12 agosto quando l'Europa ammirerà - con gli occhi puntati al cielo - il Sole nascondersi dietro la Luna. L'eclissi solare però, per quanto possa regalare uno spettacolo unico, influenzerà la rete elettrica, già messa a dura prova dalle alte temperature nei diversi Paesi. Migliaia di impianti solari, infatti, perderanno potenza quasi in concomitanza con l’eclissi. La Commissione Europea e l’organizzazione continentale dei gestori di rete hanno inserito l’evento di mercoledì tra i fenomeni di massimo rischio operativo per l’equilibrio energetico dell'intero continente.

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Attivata una task force

  L'associazione dei gestori (Tso) della rete europea, Entso-e, ha attivato un piano dedicato alla portata dell'evento e ha stimato che tra le 19.15 e le 21.30 del 12 agosto, in condizioni di cielo sereno, la produzione di energia fotovoltaica potrebbe diminuire fino a 9,7 gigawatt. Per avere un'idea e capire effettivamente le conseguenze del fenomeno, basti pensare che i pannelli solari installati nel continente superano di poco i 400. E l'orario - come spiega la Repubblica - aiuta a contenere gli effetti.

Simona Benedettini, esperta di energia e ceo di Race consulting - intervistata dal quotidiano - ha spiegato che "nelle ore dell'eclissi, l'irradiazione solare è già di per sé ai minimi; a fornire la quota mancante saranno così gli impianti termici, alimentati a gas. E aggiunge: "Considerando che storicamente nella settimana di Ferragosto la domanda elettrica si riduce, l'impatto sui prezzi potrebbe essere trascurabile".

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Allerta in Spagna e in Germania

 In Spagna, secondo i calcoli di Red Eléctrica, l'ammanco dell'energia catturata dal sole potrebbe raggiungere i 5 gigawatt, pari al 13% del fabbisogno massimo di un normale mercoledì di agosto. L'altro Paese maggiormente colpito, sarà la Germania, la cui stima è di 2,5 gigawatt. Un calo riguarderà anche in Inghilterra: il gestore della rete elettrica prevede un calo di circa700 megawatt ma ha suggerito che l'effetto potrebbe arrivare fino a 1,3 gigawatt sulla base di modelli storici.

E l'Italia?

 Nel nostro Paese - come nel resto dell'Europa continentale - gli impatti previsti sono ben più contenuti. Dalle recenti analisi è emerso che il ribasso sulla rete dovuta all'eclissi sarà di al massimo 70 megawatt, verso le 19.45.

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