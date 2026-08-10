L'associazione dei gestori (Tso) della rete europea, Entso-e, ha attivato un piano dedicato alla portata dell'evento e ha stimato che tra le 19.15 e le 21.30 del 12 agosto, in condizioni di cielo sereno, la produzione di energia fotovoltaica potrebbe diminuire fino a 9,7 gigawatt. Per avere un'idea e capire effettivamente le conseguenze del fenomeno, basti pensare che i pannelli solari installati nel continente superano di poco i 400. E l'orario - come spiega la Repubblica - aiuta a contenere gli effetti.