Arriva la spettacolare Luna di sangue: dove vedere la prima eclissi dell'anno

Durante un'eclissi totale, la Luna assume una tonalità rosso scuro e opaca. Questo succede perché il Sole, la Terra e il nostro satellite si allineano perfettamente e la luce solare che non è bloccata dal nostro pianeta viene filtrata dall'atmosfera terrestre prima di arrivare alla superficie lunare ed è come se tutte le albe e i tramonti del mondo venissero proiettati sulla Luna. È questo fenomeno fisico a dare la caratteristica colorazione rosso-bruno al disco lunare. Le eclissi lunari totali si verificano leggermente meno di frequente delle eclissi solari totali. Secondo i cataloghi astronomici della Nasa, una luna di sangue avviene in media ogni 2,5 anni, mentre un’eclissi solare totale approssimativamente ogni diciotto mesi.