Arriva la spettacolare Luna di sangue: dove vedere la prima eclissi dell'anno
Il primo grande evento astronomico del 2026 non sarà visibile in Italia ma solo in diretta streaming a partire dalle 09:30
È in arrivo il primo grande evento astronomico dell'anno: un'eclissi totale di Luna. Il 3 marzo il nostro satellite si tingerà di una sfumatura rosso-bruno, che è all'origine del nome di "Luna di sangue". Il fenomeno, purtroppo, non sarà visibile dall’Italia.
L'eclissi lunare del 3 marzo
Purtroppo l'evento non si potrà vedere né in Europa né in Africa. Lo si potrà ammirare appieno solo in Nord America e America Centrale, mentre in Sud America e in Asia centrale sarà visibile solo parzialmente. Il fenomeno inizierà durante la notte del 2 marzo, arrivando a compimento poco prima dell’alba del 3 marzo. Nelle ore immediatamente precedenti al sorgere del Sole, la Luna piena si tingerà di rosso per soli dodici minuti.
Come vedere La Luna di sangue dall'Italia
L'evento non sarà visibile dal nostro Paese, ma lo si potrà seguire in diretta streaming sul canale Youtube del Virtual Telescope Project a partire dalle 09:30 italiane con il commento dell’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del progetto e curatore presso il Planetario di Roma.
La Luna diventa rossa
Durante un'eclissi totale, la Luna assume una tonalità rosso scuro e opaca. Questo succede perché il Sole, la Terra e il nostro satellite si allineano perfettamente e la luce solare che non è bloccata dal nostro pianeta viene filtrata dall'atmosfera terrestre prima di arrivare alla superficie lunare ed è come se tutte le albe e i tramonti del mondo venissero proiettati sulla Luna. È questo fenomeno fisico a dare la caratteristica colorazione rosso-bruno al disco lunare. Le eclissi lunari totali si verificano leggermente meno di frequente delle eclissi solari totali. Secondo i cataloghi astronomici della Nasa, una luna di sangue avviene in media ogni 2,5 anni, mentre un’eclissi solare totale approssimativamente ogni diciotto mesi.