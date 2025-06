Arriva la "Luna delle fragole": cos'è e perché si chiama così

Sarà un evento unico nel suo genere perché accade una volta ogni 18 anni . Perciò non si vedrà una Luna altrettanto bassa e quindi così visibile nell'emisfero settentrionale fino al 2043 . In questo periodo il satellite infatti sorge e tramonta in posizioni molto più a Nord e a Sud del normale. Nel primo caso la Luna descrive un ampio arco nel cielo apparendo molto alta, mentre quando si trova al suo estremo meridionale, come avviene quest'anno, percorre un arco breve e appare estremamente bassa all'orizzonte. Sarà un'occasione per osservare anche a occhio nudo la superficie lunare , soprattutto nelle prime ore dopo il tramonto, quando sarà più bassa e apparirà più grande all'orizzonte.