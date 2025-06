Ha aperto gli "occhi" il telescopio Flyeye "cacciatore" di asteroidi

"Prima individuiamo asteroidi potenzialmente pericolosi, più tempo abbiamo per valutarli e, se necessario, preparare una risposta", dice Richard Moissl, a capo dell'Ufficio di difesa planetaria dell'Esa. "In futuro, una rete composta da un massimo di quattro telescopi Flyeye distribuiti negli emisferi settentrionale e meridionale lavorerà insieme per migliorare ulteriormente la velocità e la completezza di queste rilevazioni e per ridurre la dipendenza dalle condizioni meteo in ogni sito", aggiunge Ernesto Doelling, responsabile del progetto Flyeye per l'Esa.