Plato, il cercatore europeo di mondi simili alla Terra partirà nel 2026

Acronimo di Planetary Transits and Oscillations of Stars, il nuovo telescopio spaziale europeo è dotato di 26 occhi capaci di scrutare per lunghi periodi di tempo fino a 200mila stelle contemporaneamente in cerca delle più piccole variazioni nella luminosità. Proprio questi minuscoli cambiamenti permetteranno di capire dettagli delle stelle e identificare l'eventuale presenza di pianeti in orbita e le loro caratteristiche.