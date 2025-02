Spazio, il telescopio Euclid scopre l'"anello di Einstein": un rarissimo fenomeno di luce

Si tratta di una dimostrazione importante delle notevoli capacità del nuovo telescopio spaziale, destinato a realizzare la più estesa mappa 3D dell'universo. Per l'Italia hanno partecipato alla ricerca l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto per la Fisica Fondamentale dell'Universo, il Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing di Bologna, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, il Centro dell'Esa per l'osservazione della Terra (Esrin) di Frascati, l'Agenzia Spaziale Italiana e le Università di Bologna, di Genova, di Federico II di Napoli, di Torino, di Milano e di Padova.