Spazio, scoperta una "strana coppia cosmica"

"Per la maggior parte, le stelle nella nostra galassia sono in realtà piccole stelle esattamente come questa, con masse ridotte e che in precedenza si pensava non fossero in grado di ospitare pianeti giganti gassosi", dice Daniel Bayliss dell'Università di Warwick, tra gli autori dello studio. "È una scoperta intrigante", aggiunge Vincent Van Eylen dello University College: "Non capiamo davvero come una stella con una massa così piccola possa formare un pianeta così grande".