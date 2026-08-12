La fase di totalità, quella in cui la Luna copre completamente il disco solare e permette per pochi istanti di osservare direttamente la corona, interesserà soltanto una stretta fascia del pianeta. L'Italia resterà fuori dalla fascia della totalità. Qui il fenomeno sarà quindi sempre parziale e una parte della superficie brillante del Sole rimarrà visibile. Per questo non ci sarà un momento in cui, dall'Italia, sarà sicuro togliere la protezione e guardare direttamente il Sole. L'alternativa agli occhialini esiste, ma non è guardare attraverso un buco Se gli occhiali certificati non si trovano, dunque, la soluzione non è improvvisare un filtro. È molto più semplice cambiare prospettiva.