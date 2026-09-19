A celebrare il sì, secondo le indiscrezioni, sarà il sindaco del borgo Silvio Franceschelli. Dopo la cerimonia istituzionale, gli sposi e gli invitati si sposteranno nel cuore della Val d'Orcia, a Castiglion del Bosco, l'esclusivo resort a cinque stelle che nel 2012 ospitò Paul McCartney per il suo settantesimo compleanno e nel 2017 accolse persino Barack Obama per una partita di golf.