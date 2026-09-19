Nozze senesi

Damiano David e Dove Cameron, il matrimonio si avvicina: tutti i dettagli

Il cantante e l'attrice si sposeranno la settimana prossima: rito civile a Palazzo Comunale, poi la festa nella tenuta di Castiglion del Bosco

19 Set 2026 - 11:23
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Manca una settimana al giorno più atteso per Damiano David e Dove Cameron: la coppia si sposerà a Montalcino, tra le colline senesi che ospitano i celebri vigneti del Brunello. Il rito civile, secondo quanto trapelato, dovrebbe essere celebrato nel pomeriggio di giovedì 24 settembre nello storico Palazzo Comunale del borgo, mentre le informazioni più recenti diffuse da Vanity Fair sostengono che la data della festa con gli invitati sarà venerdì 25. Un matrimonio blindatissimo, che promette comunque di trasformare la Toscana nel palcoscenico di uno degli eventi più glamour dell'anno, capace di unire il jet set di Hollywood alla grande bellezza del paesaggio italiano.

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Il programma delle nozze tra Damiano David e Dove Cameron

 A celebrare il sì, secondo le indiscrezioni, sarà il sindaco del borgo Silvio Franceschelli. Dopo la cerimonia istituzionale, gli sposi e gli invitati si sposteranno nel cuore della Val d'Orcia, a Castiglion del Bosco, l'esclusivo resort a cinque stelle che nel 2012 ospitò Paul McCartney per il suo settantesimo compleanno e nel 2017 accolse persino Barack Obama per una partita di golf.

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Non è la prima volta, del resto, che Montalcino fa da cornice a un matrimonio vip: qui, nel 2022, si erano già sposate Paola Turci e Francesca Pascale, confermando la vocazione della città del Brunello per eventi molto importanti.

La possibile reunion dei Maneskin tra gli invitati

 Le pubblicazioni sono state affisse nelle scorse settimane al Comune di Roma, città natale di Damiano David, mettendo fine a mesi di indiscrezioni e falsi avvistamenti che avevano ipotizzato mete diverse, dalla Sicilia alla Puglia, prima che la vera location venisse confermata.

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Ma la curiosità più grande, per i fan, riguarda un'altra possibilità tutta da verificare: se tra gli invitati ci saranno anche Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, quello di Montalcino potrebbe trasformarsi in una piccola reunion privata dei Maneskin, lontani dalle scene dal 2024. Un'ipotesi che, col tempo, sembra diventare sempre più plausibile. 

Dove Cameron sul set a Capena prima delle nozze con Damiano David

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