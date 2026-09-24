Nato il 9 giugno 1952 a Bath, Byrne ha continuato a scrivere, registrare e andare in tournée anche dopo la morte del tastierista Rob Fisher, scomparso nel 1999 all'età di 42 anni in seguito a un intervento chirurgico per un tumore. Byrne ha così pubblicato l'album solista "The Real Illusion" nel 2001 con il nome di Pete Byrne, seguito da due album con il nome "Naked Eyes: Fumbling with the Covers" nel 2007 e "Disguise the Limit" nel 2021. Nel 2008 i Byrne's Naked Eyes hanno partecipato al tour statunitense "Regeneration" con Belinda Carlisle, ABC e Human League. Nel 1985 Byrne ha collaborato con Stevie Wonder nel brano "Part-Time Lover", e ha scritto canzoni per il cinema e la televisione, tra cui il brano del 1993 "I Am The Cute One" per le gemelle Olsen.