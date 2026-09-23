Sulla genesi del progetto, Max Pezzali ha raccontato: "Due anni fa ci siamo inventati questo progetto discografico che riuniva tracce riscoperte, riarrangiate, remixate, qualche live. Vi dicevo che era un po' come quando tanti anni fa si facevano le cassette inserendo roba varia. Dopotutto dopo un primo volume doveva pur arrivarne anche un secondo, con quello stesso approccio, anche se a sto giro lo abbiamo arricchito non poco - ha spiegato il cantante - Ci sono 2 inediti scritti quest'anno, qualche traccia live del tour stadi di questa estate, un po' di nuove acustiche, un remix inedito e qualcun altro riscoperto. E poi c'è quello che abbiamo chiamato "reborn demo": ho ripreso il 4 piste e ho ri-registrato una delle canzoni più celebri esattamente come l'avevo messa giù più di 30 anni fa. Sono contento di questo volume 2, prima o poi arriverà anche il terzo, mi piace questa nuova saga!".