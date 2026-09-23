Max Pezzali annuncia a sorpresa l'arrivo del nuovo capitolo "Max Forever Vol.2 - L'album", in uscita venerdì 30 ottobre. Dopo il successo di "Max Forever Gli anni d'oro - Stadi 2026", che ha visto Pezzali protagonista negli stadi italiani, con oltre 680.000 biglietti venduti per i 15 appuntamenti del tour, arriva "Max Forever Vol.2" : disco ricco di versioni speciali e inedite dei brani più iconici, registrazioni live, chiacchiere d'archivio e vere e proprie chicche pensate per sorprendere ancora una volta il pubblico. A completare il progetto anche due brani inediti.
Com’è nato "Max Forever Vol.2"
Sulla genesi del progetto, Max Pezzali ha raccontato: "Due anni fa ci siamo inventati questo progetto discografico che riuniva tracce riscoperte, riarrangiate, remixate, qualche live. Vi dicevo che era un po' come quando tanti anni fa si facevano le cassette inserendo roba varia. Dopotutto dopo un primo volume doveva pur arrivarne anche un secondo, con quello stesso approccio, anche se a sto giro lo abbiamo arricchito non poco - ha spiegato il cantante - Ci sono 2 inediti scritti quest'anno, qualche traccia live del tour stadi di questa estate, un po' di nuove acustiche, un remix inedito e qualcun altro riscoperto. E poi c'è quello che abbiamo chiamato "reborn demo": ho ripreso il 4 piste e ho ri-registrato una delle canzoni più celebri esattamente come l'avevo messa giù più di 30 anni fa. Sono contento di questo volume 2, prima o poi arriverà anche il terzo, mi piace questa nuova saga!".
Il tour nei palasport
I brani presenti nell'album saranno parte integrante della nuova avventura live dell'artista che, da dicembre, tornerà a riabbracciare il suo pubblico nei palasport con "Max Forever - Stessa Storia Stesso Posto Stesso Bar", uno show nuovo di zecca che riporterà nella dimensione indoor l'energia, le emozioni e le canzoni dell'artista. La tournée partirà il 15 dicembre da Pesaro con quattro date, per poi proseguire a Milano (11 date), Roma (10 date), Bologna (3 date), Firenze (5 date) e Torino (4 date).