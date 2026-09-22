"È la stessa melodia, la stessa ritmica", ha detto la cantante in un'intervista al quotidiano francese Le Parisien. "O si raggiunge un accordo, o si procede per vie legali", ha aggiunto. Ha anche raccontato che anche il produttore e la casa discografica avrebbero confrontato i due brani in questione, parlando di "plagio totale". Per ora Miley e i suoi rappresentanti non hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Nel frattempo, sul web le opinioni si dividono fra chi ritiene ci sia una somiglianza melodica e timbrica fra i due brani, chi sostiene il contrario e anche chi parla di semplici coincidenze stilistiche.