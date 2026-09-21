Morto a 27 anni Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford: era in una struttura di riabilitazione

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È morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e dell'imprenditore Rande Gerber. Secondo quanto riportato da TMZ sulla base delle informazioni del medico legale della contea di Los Angeles, il giovane è deceduto domenica 20 settembre mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono ancora state rese note.
La notizia della scomparsa è stata confermata da un portavoce della famiglia. "La famiglia chiede riservatezza in questo momento estremamente difficile e doloroso", ha dichiarato a nome di Cindy Crawford, Rande Gerber e della figlia Kaia. Presley era l'unico figlio maschio della coppia e, come la sorella Kaia, aveva seguito le orme della madre nel mondo della moda.
Nel gennaio del 2019 Presley era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Nello stesso anno era stato poi condannato a tre anni di libertà vigilata, a seguire un programma di recupero legato alla guida in stato di ebbrezza e a svolgere due giorni di servizi sociali.
Un tragico destino sembra legare Presley Gerber al cosiddetto "Club dei 27", l'espressione con cui vengono ricordati numerosi artisti, soprattutto musicisti, morti all'età di 27 anni. Tra i nomi più celebri ci sono Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain e Amy Winehouse.