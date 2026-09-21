Morto a 27 anni Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford: era in una struttura di riabilitazione

La notizia della scomparsa è stata confermata da un portavoce della famiglia. "La famiglia chiede riservatezza in questo momento estremamente difficile e doloroso", ha dichiarato a nome di Cindy Crawford, Rande Gerber e della figlia Kaia. Presley era l'unico figlio maschio della coppia e, come la sorella Kaia, aveva seguito le orme della madre nel mondo della moda.