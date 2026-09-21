"Fu Orfeo, quindi Vivaldi, Mozart, Bowie, Axl Rose e infine...Tony Pitony". Questa la linea evolutiva che viene anticipata nella sinossi del "filmony", della cui regia si occuperà quasi inevitabilmente Volfango (purtroppo non Amadeus) De Biasi. Con questa pellicola il protagonista punta a "bucare" lo schermo di nuovo. E, essendo uno per cui "le dimensioni contano", stavolta si punta direttamente allo schermo notoriamente più grande, quello cinematografico. Le riprese sono in corso e, a fianco al nostro dissacrante eroe, ci sarà un cast eterogeneo che comprende una sfilza di comici dalla lingua altrettanto affilata, da Massimo Ceccherini a Beatrice Arnera.