un trio inaspettato

Guè, Tony Pitony e Shablo insieme nel singolo Cadillac

I tre artisti si riuniscono in un brano tra rap, ironia e provocazione pungente

29 Mag 2026 - 11:23
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© Ufficio stampa

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Per la prima volta insieme in un trio iconico: Guè, Tony Pitony e Shablo si scambiano strofe nel singolo Cadillac. Cadillac, nasce come un dialogo a tre voci in cui scrittura, interpretazione e produzione si intrecciano. È una corsa all'ultimo centimetro, in cui ogni barra diventa parte di una sfida condivisa e ogni dettaglio ridefinisce i confini della collaborazione. Il brano unisce il meglio dei tre mondi: il carisma e il savoir faire delle rime Guè, la raffinatezza delle produzioni di Shablo, il sound e l'ironia inconfondibile di Tony Pitony. Tre artisti che hanno segnato, ciascuno a modo proprio, l'immaginario della musica italiana si incontrano in un brano destinato a lasciare il segno. 

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Il fenomeno Tony Pitony

 Accanto a uno dei grandi nomi del rap italiano, Guè, e a Shablo, che negli anni ha firmato collaborazioni con diversi artisti tra cui Club Dogo, Marracash, Tormento, Irama e Rkomi, c'è lui: Tony Pitony. Originario di Siracusa, pubblica nel 2020 il suo album d'esordio Nel 2067 in collaborazione con il DJ Jerry Canaglia. A consacrare il suo successo è il secondo album omonimo, pubblicato nel 2025. Sui social il progetto diventa presto virale grazie a collaborazioni con alcuni personaggi noti del web come lo youtuber Favij nel videoclip del brano Sessonline. La tourneé estiva di quest'anno, Estatony, ha superato i 100 mila biglietti venduti in prevendita. 

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