Per la prima volta insieme in un trio iconico: Guè, Tony Pitony e Shablo si scambiano strofe nel singolo Cadillac. Cadillac, nasce come un dialogo a tre voci in cui scrittura, interpretazione e produzione si intrecciano. È una corsa all'ultimo centimetro, in cui ogni barra diventa parte di una sfida condivisa e ogni dettaglio ridefinisce i confini della collaborazione. Il brano unisce il meglio dei tre mondi: il carisma e il savoir faire delle rime Guè, la raffinatezza delle produzioni di Shablo, il sound e l'ironia inconfondibile di Tony Pitony. Tre artisti che hanno segnato, ciascuno a modo proprio, l'immaginario della musica italiana si incontrano in un brano destinato a lasciare il segno.