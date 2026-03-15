Tony Pitony annuncia il tour estivo: oltre 30 date e 130mila biglietti già venduti

Siracusano, classe 1996, Tony Pitony è un po' estetica anni '60, elettronica, teatro e provocazione. Il suo ultimo album è entrato nella Top 10 FIMI degli album fisici nella settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026. Dopo la vittoria della serata delle cover a Sanremo insieme a Ditonellapiaga e la sigla ufficiale del Fantasanremo con il brano "Scapezzolate", Tony Pitony continua a dimostrare che il suo progetto è uno spettacolo dove musica, ironia e teatralità diventano un vero e proprio show capace di conquistare pubblico.