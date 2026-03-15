Tony Pitony annuncia il tour estivo: oltre 30 date e 130mila biglietti già venduti
Il cantante siracusano non smette di incantare il pubblico con i suoi show unici nel loro genere e si prepara a un'estate memorabile
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Dopo essersi aggiudicato la vittoria della serata delle cover della 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha conquistato il pubblico in duetto con Ditonellapiaga sulle note di "The Lady Is A Tramp", Tony Pitony svela il calendario completo del suo tour estivo. Più di 30 date e 130 mila biglietti venduti, numeri che lo consacrano a fenomeno musicale più virale e imprevedibile del momento. Recentemente ottenuto il disco d'oro per il singolo "Donne Ricche", rimasto fisso nella Top 10 della playlist Top 50 Italia di Spotify per oltre due mesi.
I "numerony" del cantante
95 milioni di streaming nell'ultimo anno, oltre 2 milioni di ascolti mensili su Spotify e, durante la sola settimana sanremese, più di 150mila nuovi follower su Instagram. A conferma del suo momento d'oro, Tony Pitony sarà l'unico artista italiano headliner agli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026, uno dei festival più importanti d'Europa. Il successo live prosegue anche con il tour Teletony, che ha registrato 23 date sold out tra Italia ed Europa, oltre 20 mila biglietti venduti e un Fabrique di Milano esaurito in sole 8 ore.
Chi è Tony Pitony
Siracusano, classe 1996, Tony Pitony è un po' estetica anni '60, elettronica, teatro e provocazione. Il suo ultimo album è entrato nella Top 10 FIMI degli album fisici nella settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026. Dopo la vittoria della serata delle cover a Sanremo insieme a Ditonellapiaga e la sigla ufficiale del Fantasanremo con il brano "Scapezzolate", Tony Pitony continua a dimostrare che il suo progetto è uno spettacolo dove musica, ironia e teatralità diventano un vero e proprio show capace di conquistare pubblico.
Il tour europeo e quello estivo
Tra fine marzo e inizio aprile il cantante sarà impegnato nel suo tour europeo, con cinque date tutte sold out. A inaugurare la tournée è la data di Londra il 25 marzo, per poi proseguire con Parigi il 26 marzo, Bruxelles il 28 marzo, Amsterdam il 29 marzo e Barcelona il 1 aprile. Da fine maggio sarà poi la volta del tour estivo italiano. Quasi 40 date in tutta Italia per un' "estatony" indimenticabile. Si parte da Roma il 29 maggio allo Spring Attitude Festival, il 31 maggio al Nameless Music Festival, il 5 giugno a Cortona (Arezzo), il 6 giugno al Parma Tattoo Nerd Festival e l'11 giugno al Circolo Magnolia di Milano.
Due date si sono aggiunte recentemente alla tournée: il 29 agosto a Roma al Cavea Auditorium Parco della Musica, e il 4 settembre con il suo Concertony è all'Ippodromo Snai San Siro di Milano, per una serata che promette un grande show. I biglietti sono già disponibili.