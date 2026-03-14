A Sanremo Fulminacci ha portato il brano Stupida Sfortuna, una canzone che considera profondamente rappresentativa del suo modo di scrivere. Un pezzo che ha colpito sia chi già seguiva il suo percorso sia chi lo ha scoperto per la prima volta. Rispetto alla prima esperienza al Festival nel 2021, l'artista sente di avere maggiore sicurezza: più padronanza della scena, più esperienza e soprattutto una maggiore consapevolezza di sé. "All'inizio ero come un cucciolo spaventato davanti alle telecamere. Oggi sono più a fuoco e quello che dico è più fedele a me stesso" racconta.