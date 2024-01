"Le relazioni umane sono tra le poche cose invisibili in cui credo, perché le sento e quindi le vedo - racconta Fulminacci - Questa canzone parla della più importante delle relazioni che vivo, quella che mi permette di abbandonarmi a un sentimento inflazionato, semplice e quindi limpido. E quindi vero. Nasce come un piano e voce che si arricchisce poco a poco, con dolcezza, come due persone che crescono tenendosi per mano".

Il 19 e il 20 gennaio l’artista sarà a Milano e Roma per due speciali instore alla Feltrinelli. Questi appuntamenti saranno l’occasione per l’artista di incontrare il suo pubblico dopo la pubblicazione di “Infinito +1”, un disco squisitamente pop, in cui Fulminacci ha voluto alzare ancora di più l’asticella, divertendosi nello sperimentare anche a livello sonoro, accompagnato alla produzione da okgiorgio e in cui coabitano le sue due anime : quella più sensibile e un'altra ironica.

Il tour

Al via il 30 marzo l’"Infinito +1 tour", che ancora prima di iniziare ha già collezionato un grandissimo successo tra raddoppi e sold out. Il tour partirà da Trento (data zero) per poi proseguire sui palchi dei club delle principali città italiane e non solo. Il 13 aprile sarà per la prima volta live al Palazzo dello Sport di Roma, per quello che si prospetta un grande concerto proprio nella sua città, come ha raccontato a Tgcom24: "Significa grande responsabilità, un grande livello anche di agitazione nella migliore accezione del termine. E la voglia di fare bene. Cioè la voglia di rifare quello che già abbiamo fatto che molto al pubblico e rifarlo meglio per creare uno spettacolo ancora più completo e più divertente. Per me bisogna divertirsi. Cioè non puoi essere noioso e non lo voglio essere".